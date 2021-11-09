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La Casa De Papel oyuncu kadrosuna 2 sürpriz isim dahil oldu!

La Casa De Papel dizisinin oyuncu kadrosuna son sezonda Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Moto GP sürücüsü Marc Marquez dahil oldu.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 19:23
La Casa De Papel oyuncu kadrosuna 2 sürpriz isim dahil oldu!

Tüm dünyada takip edilen La Casa De Papel dizisine spor dünyasından tanıdık isimler katıldı.

İspanyol yapımı dizinin son bölümlerinde Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Şspanyol pilotu Carlos Sainz ve Moto GP sürücüsü Marc Marques de rol aldı.

DİZİ SETİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

La Casa De Papel'in dizi setinden fotoğraf paylaşan Carlos Sainz, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

NEYMAR DA OYNAMIŞTI

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar da dizinin 3. sezonunda aldığı kısa rollerle, bir rahibi canlandırmıştı.

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