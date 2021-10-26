Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan'ın mutlu günü! Sosyal medyadan paylaştılar

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan'la hayatını birleştiren Rojin Tufan, müjedeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü.

Aynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.

Ozan Tufan ile Rojin Tufan, geçtiğimiz mart ayında evlenmiş, çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapmıştı.