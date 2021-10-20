Aldatma skandalı sonrası Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası yeni gelişmeler yaşandı

Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği olay sonrası, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti barıştı.

Yıldız futbolcu, ayrılık sonrası takımının RB Leipzig ile oynadığı maça ve iki antrenmana katılmamıştı.

Instagram'da eşi Nara ile ilgili yazdığı duygusal mesajla Icardi, barışma haberini de vermiş oldu.

28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya paylaşımına eşiyle çekilen fotoğrafını koyarak, "Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum" notunu yazdı.



