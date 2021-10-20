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Aldatma skandalı sonrası Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet iddialarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği öne sürülmüştü. Arjantinli yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:18
Aldatma skandalı sonrası Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası yeni gelişmeler yaşandı

Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği olay sonrası, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti barıştı.

Yıldız futbolcu, ayrılık sonrası takımının RB Leipzig ile oynadığı maça ve iki antrenmana katılmamıştı.

Instagram'da eşi Nara ile ilgili yazdığı duygusal mesajla Icardi, barışma haberini de vermiş oldu.

28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya paylaşımına eşiyle çekilen fotoğrafını koyarak, "Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum" notunu yazdı.


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