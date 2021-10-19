Wanda Nara Ivardi'yi böyle yakalamış!

Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor.

Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

ÜÇ ÇOCUĞUN ARDINDAN ICARDI İLE EVLENDİ

Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı.

Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yakın arkadaşı Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada şu an PSG forması giyen Icardi'den ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi.

'AİLENİ MAHVETTİN'

Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan "Bir o..... için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.

Daha sonra Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.

FOTOĞRAF BEĞENİSİ GÖRDÜ

Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı.

Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

China Suarez'in de iki çocuğu bulunuyor. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirdi.

WANDA BÖYLE YAKALAMIŞ



AS 'ın haberine göre; China ile İcardi Telegram'da konuşmaya başlıyor.

Wanda, Cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezerken ondan hesaplarının şifresini istiyor. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele veriyordu.

China gün içinde fotoğraflarını atarken, İcardi'de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu.

Wanda Nara ile Mauro İcard, 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilik basında ve kamuoyunda oldukça ses getirmişti.

