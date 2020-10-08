Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'da rolü ne? Aksakallılar kim?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni sezonda kadroya usta isimler katıldı. Bu isimler arasında Cüneyt Arkın da yer aldı. Hayranları Cüneyt Arkın'ın rolü hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapıyor.

CÜNEYT ARKIN'IN ROLÜ NE?

Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.

AKSAKALLILAR KİMDİR?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.