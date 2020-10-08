Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'da rolü ne? Aksakallılar kim?

'ın 'da rolü ne? kim?

ekranlarının merakla takip edilen dizisi , heyecan dolu yeni sezonuna usta isimlerle devam ediyor. diziye katılan isimler arasında yer alıyor. Birçok kişi Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'da hangi rolde olduğunu merak ediyor. Peki, Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'da rolü ne? kim?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:14
Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'da rolü ne? Aksakallılar kim?

'nin sevilen dizisi , yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni sezonda kadroya usta isimler katıldı. Bu isimler arasında da yer aldı. Hayranları Cüneyt Arkın'ın rolü hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapıyor.

CÜNEYT ARKIN'IN ROLÜ NE?

Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.

AKSAKALLILAR KİMDİR?

ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.

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