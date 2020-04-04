Kardeş Payı dizisi yeniden ekranlarda! ATV'de yayınlanan Kardeş Payı'nın konusu ne? Kardeş Payı oyuncuları... - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
04 Nisan 2020, Cumartesi
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dizisi yeniden ekranlarda! 'de yayınlanan Kardeş Payı'nın konusu ne? Kardeş Payı oyuncuları...

Kardeş Payı dizisi yeniden ekranlarda! ATV'de yayınlanan Kardeş Payı'nın konusu ne? Kardeş Payı oyuncuları...

Efsane komedi dizilerinden yeniden ekranlarda! Komedi türünde zirveyi temsil eden dün akşam ekranlarında yerini aldı. İlk bölümü büyük beğeni topladı. Kardeş Payı dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında birçok araştırma yapıldı. Peki, Kardeş Payı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kardeş Payı dizisi detayları!

Komedi dalında Türkiye'nin en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen dizisinin yeni adresi oldu. Kardeş Payı dizisi dün akşam ilk bölümü ile yayınlandı ve büyük beğeni topladı. 60 dakika formatında Türkiye'nin ilk dizisi olma özelliğini taşıyan Kardeş Payı hakkında birçok araştırma yapıldı. Dizinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu.

KARDEŞ PAYI KONUSU NEDİR?

Metin, Ali ve Feyza Özdemir isimli kardeşler, dünyayı kurtaracak olan bir buşuş için kolları sıvarlar. Amaçları borla çalışan bir motor icat etmektir. Motorun asıl mucidi eski mühendis babaları Tahsin Özdemir'dir. Fakat bu projeyi hayata geçirmek öyle kolay olmayacaktır. 13. bölümde babaları Tahsin ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Peki, tüm zorluklara rağmen Metin ve Ali motoru icat edebilecekler mi?

KARDEŞ PAYI OYUNCULARI KİM?

Seda Bakan

Şinasi Yurtsever

Ayşe Kökçü

Berfu Öngören

Sadık Gürbüz

Ayhan Taş

  1. 04.04.2020
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