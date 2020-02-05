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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Magazin Haberleri Galatasaraylı Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal nişanlandı

Galatasaraylı ile oyuncu nişanlandı

Galatasaraylı Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal nişanlandı

Yaz döneminde Galatasaray'a transfer olan ile ünlü oyuncu , evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleştirdikleri bir tören ile nişanlanan Özbayraklı ile Makal, mutlu anlarını üzerinden paylaştı.

Galatasaray'da forma giyen ile ünlü oyuncu , aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı.

Mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşan çifte takipçileri tarafından çok sayıda "Mutluluklar" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yapıldı.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir 'de görüntülenen Şilan Makal, "Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım" diyerek müjdeyi vermişti.

DÜĞÜN BORÇKA'DA

Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift, Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek.

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR

Eğitimini Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek..

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında 'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.
'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

  1. 05.02.2020
  2. Güncelleme: 05.02.2020 22:08
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