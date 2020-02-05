Galatasaraylı Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal nişanlandı

Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı ile ünlü oyuncu Şilan Makal, aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı.

Mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşan çifte takipçileri tarafından çok sayıda "Mutluluklar" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yapıldı.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Şilan Makal, "Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en önemli olan şeylerden birisi olan gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam. Şimdi de gelinliğim için ayakkabı bakmaya başlayacağım" diyerek müjdeyi vermişti.

DÜĞÜN BORÇKA'DA

Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan ünlü çift, Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek.

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek..

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu'nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu.

Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal, Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı.

Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı.

Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.