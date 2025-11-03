CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!

Recep Uçar ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını kulübün sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:30
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

