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En golcü Cikalleshi

Pendikspor ağlarını sarsan Cikalleshi, Bajic’i geçip 27 golle Konyaspor tarihinin en golcü yabancısı oldu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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En golcü Cikalleshi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'da ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Anadolu Kartalı'nda Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti. 3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen 33 yaşındaki Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut santrfor, şu andan Ankaragücü'nde ter döken, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic'i geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Sokol Cikalleshi, 9 gol, 5 asist katkısı sağladı.

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