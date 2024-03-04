En golcü Cikalleshi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'da ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Anadolu Kartalı'nda Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti. 3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen 33 yaşındaki Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut santrfor, şu andan Ankaragücü'nde ter döken, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic'i geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Sokol Cikalleshi, 9 gol, 5 asist katkısı sağladı.