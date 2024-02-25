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4 dakikada Konya
Konyaspor, ile Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti. 4 dakikada 3 puanı alan yeşil-beyazlılar bu sonuçla puanını 28'e yükseltti.
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