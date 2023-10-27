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Kuyt masada

F.Bahçe’nin eski yıldızı için Özgökçen: “Kuyt da alternatiflerden biri. Ekibi nasıl kurulur, desteklenebilir, kafamızda bir model var”

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Kuyt masada

Stanojevic'i gönderen Konyaspor'da Başkan Fatih Özgökçen, 43 yaşındaki F.Bahçeli eski yıldız futbolcu Kuyt'la görüştüklerini açıkladı. Özgökçen, "Kuyt da masadaki alternatiflerden biri. Bazı tereddütlerimiz var. O tereddütleri gidermek adına ekibi nasıl kurulur, kimler tarafından desteklenebilir, kafamızda bir model var. O modeli Konyaspor'da nasıl uygulayabiliriz, sadece Kuyt'ın kendi ekibiyle değil, Türkiye'den çeşitli hocaların ekibinden bir yeni ekip kurulabilir mi? Böyle bir çalışma var" dedi.

TAKIM, KOCAMAN'A UYMADI

Yeni teknik direktör konusunda birçok isimi değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Fatih Özgökçen, "Bu isimlerden tabii bir tanesi de çok doğaldır ki Aykut Kocaman. Konyaspor'da belirli bir başarıyı yakalamış bir hocamız. Ama uzun süreden bu yana takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimizin, oyun sistemimizin masaya yatırılması neticesinde yönetim kurulu olarak çok da fazla Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu. Biz Aykut hocayla görüştük, kabul etmedi diye bir şey yok" diye konuştu.

EN SON DEN HAAG'I ÇALIŞTIRDI

Kuyt teknik direktörlük kariyerine 2017'de Quick Boys'ta başladı. Ardından Feyenoord U19'u çalıştırdı. En son Hollanda 2. Ligi'nde Den Haag'da çalışan Kuyt, 17 maçta 1.12 puan ortalaması elde etti.

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