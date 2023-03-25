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Konyaspor'dan Aykut Kocaman için yalanlama geldi!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'da, Aykut Kocaman ile teknik direktörlük için görüşüldüğü iddiası ortaya atılmıştı. Yeşil-beyazlıların genel sekreteri Sertaç Tuza konuyla ilgili açıklamalar yaptı ve "Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 21:27
Konyaspor'dan Aykut Kocaman için yalanlama geldi!

Konyaspor'dan Aykut Kocaman iddiaları için bir açıklama geldi.

Kulübün genel sekreteri Sertaç Tuza yaptığı açıklamada, "Konyaspor yönetimi olarak değerli teknik adam Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic görevine devam etmektedir. Kalan 11 hafta içerisinde Süper Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonu ise Teknik Direktörümüz Stanojevic ile birlikte yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Yönetimimizin Stanojevic hocamıza desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadelerini kullandı.

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