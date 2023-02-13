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Konyaspor duyurdu! Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 30 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:55
Konyaspor duyurdu! Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Konyaspor kadrosuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 18 maça çıktı.

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