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Mame Diouf Konyaspor'a doğru!

Anadolu Kartalı, Cikalleshi’nin takımdan ayrılmasının ardından santrfor için düğmeye bastı. 34 yaşındaki Senegalli yıldız golcü bugün sağlık kontrolünden geçerse resmi imza atılacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Mame Diouf Konyaspor'a doğru!

Sürpriz bir şekilde Avrupa'ya erken havlu atan Konyaspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki büyük hedeflerine ulaşmak için kolları sıvadı. Golcüsü Cikalleshi'yi S.Arabistan kulübü Al-Khaleej'e kiralayan Anadolu Kartalı, yerini daha güçlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Yeşil- beyazlılar, daha önce de gündeminde yer alan Mame Biram Diouf'la tekrar temasa geçti ve transfer için önemli bir mesafe kat etti. Konya ekibi, Hatayspor ile sözleşmesi biten Diouf ile görüşmelerde son aşamaya geldi ve sağlık kontrollerinin ardından 34 yaşındaki Senegalli santrforla imzaların atılacağı öğrenildi.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DA OYNADI
Tecrübeli santrfor, son iki sezonda bordo-beyazlılarda boy gösterdiği 75 maçta, 31 gol attı, 8 asist yaptı. Üst düzey bir kariyere sahip olan ve 51 kez Senegal Milli Takımı formasını terleten Diouf, ASC Jaraaf, Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover ve Stoke City'de forma giydi. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga gibi üst düzey liglerde boy gösteren Diouf, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 37 maçta; 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2020-2021'de ise 38 karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik bir performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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