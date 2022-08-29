Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Muhammet Demir: Onları oynatmadık

Konyaspor'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Muhammet Demir, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, kendisine asist yapan Zymer Bytyqi için, "Zymer bu işleri çok iyi yapıyor. Gerçekten bu ortalaara önlem almak zor. Takıma yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor adaptasyon. Ama bu tarz gollerin ve asistlerin birbirimizi daha iyi anlamaya yönelik iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Muhammet Demir, "Fenerbahçe adına konuşmak kolay değil. 3 günde bir maç oynuyorlar. Haftalardır oynuyorlar. Sürekli yolculuklar... Bence onları yorgun yakaladık, biz de çok hazırdık. Bunlar pekişince tabii ki güzel bir galibiyet çıktı. Fenerbahçe kötü demek yakışmaz iyi mücadele verdik. Onları oynatmadık." ifadelerini kullandı.