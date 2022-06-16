Haberler Konyaspor BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz oynanacak

BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz oynanacak

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 22:49
BATE Borisov - Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz oynanacak

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."

DİĞER
Barcelona'dan Gerard Pique kararı! Shakira'dan ayrılığı sonrası bir darbe daha...
Antalya’da güneşi gören sahile koştu
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
Konyaspor’da Berke atağı
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BATE Borisov - Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar! BATE Borisov - Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar! 22:49
F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam 22:29
TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! TFF'den harcama limiti hakkında açıklama! 22:19
Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... 21:39
Fenerbahçe çift mesai yaptı! Fenerbahçe çift mesai yaptı! 21:19
Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi Lille'de Gourvennec dönemi sona erdi 21:17
Daha Eski
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler 20:34
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular 20:02
F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun F.Bahçe'den TFF açıklaması: Türk futbolu için hayırlı olsun 19:56
Muslera üçüncü kez baba oldu Muslera üçüncü kez baba oldu 19:54
İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" 18:42
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha 17:25