Süper Lig'de düşme hattından çıkamayan Göztepe, bugün ağırlayacağı Kayserispor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Ligde 18. sıradaki sarı-kırmızılılar, 27 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Giresun'un 9 puan gerisinde yer alıyor. Teknik direktör Stjepan Tomas, takımı motive etmek için büyük çaba harcıyor.

7 MAÇIN 4'Ü DIŞARIDA

Hırvat teknik adam Kayserispor maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Tomas, "Üzerimizdeki baskıyı kırmamız için bir galibiyete ihtiyacımız var. Kayseri karşısında artık kazanma vakti" diye futbolcuları kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Göz-Göz, kalan 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ndiaye'nin ayrıldığı Göztepe'de eksiklerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Angel yok.