Konyaspor Kasımpaşa: 4-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

+Konyaspor ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, 4-4lük beraberlikle sonuçlandı.

Maçın golleri Konyaspor adına 7' Amilton, 40' Rahmanovic, 52' Soner, 90+10 Cikalleshi (P)'den geldi. Kasımpaşa'nın golleriyse 7' Ouannes, 46' Hajradinovic, 60 Umut Bozok (P), Mabil 90+1'de geldi.

Bu sonuçla Konyaspor, 49 puanla 2. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 29 puanla ve maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu.

Konyaspor gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.