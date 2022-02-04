Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Giresunspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Giresunspor maçı 4 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Erten Ersu, Nejc Skubic, Adil Demirbağ, A. Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Amilton, Ahmed Hassan

Giresunspor: Okan Koçuk, Hayrullah B., Alexis Perez, M. Diarra, Aziz Behich, Flavio, F. Diabate, Jean Pyerre, M. Suleymanov, İbrahima Balde, Umut Nayır

GİRESUNSPOR'A YENİ TRANSFERDEN ŞOK!

Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

CIKALLESHI İLE 2 YIL DAHA

İttifak Holding Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokol Cikalleshi ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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