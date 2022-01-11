Mesut Bakkal'dan duygusal Ahmet Çalık sözleri! "Hala şoktayım"

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık, trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun Gençlerbirliği'nde birlikte çalıştığı hocası Mesut Bakkal, Çalık'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk Özcan'a konuşan Bakkal şu ifadeleri kullandı:

Bir defa çok üzgünüm. Her şeyden önce karakteriyle, kişiliğiyle öne çıkan bir çocuk. Elimizde büyüdü, beraber de çalıştık. Hala şoktayım. Allah geride kalanlara, annesine, babasına, Konya camiasına, tüm futbol camiasına sabır versin.

"KELİMELER YOK"

Çok üzgünüm, kelimeler yok. Düzgün her şeyiyle örnek olan bir çocuk. Tabi Allah'ın tadiri, elden gelen çok bir şey yok. Ama ben her zaman söylemişimdir; izin dönüşlerinde lütfen dikkatli gelin, yapmayın sürat falan diye.

İşte bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Söylenecek tek şey var, Allah mekanını cennet etsin, gani gani rahmet eylesin...