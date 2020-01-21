Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışması ve 10'a 10 oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Guilherme Sitya'nın da yer aldığı antrenmanda Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalışırken, Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşiliğinde koşu yaptı.
- 21.01.2020
- Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
- Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliyat riski...
- Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...
- Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.