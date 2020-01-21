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21 Ocak 2020, Salı
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Konyaspor'da mesaisi sürüyor

Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

, 'in 19. haftasında sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.

, 'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışması ve 10'a 10 oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Guilherme Sitya'nın da yer aldığı antrenmanda ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalışırken, Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşiliğinde koşu yaptı.

  1. 21.01.2020
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