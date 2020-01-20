Son dakika: Guilherme Sitya Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer harekatı devam ediyor... Yeşil beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı!
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup eden Konyaspor, yeni transferine kavuştu.
Buna göre yeşil-beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı.
GUILHERME KİMDİR?
Kariyerine Brazilya ekiplerinden Porto Alegre Futebol Clube'da başlayan 29 yaşındaki sol bek, sırasıyla S.E.R. Caxias do Sul, Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti, Greuther Fürth, Steaua Bükreş, Termalica ve Jagiellonia Bialystok formalarını terletmişti.
Öte yandan oyuncu, bu sezon takımıyla 14 müsabakada forma giymiş ve 4 asist üretmişti. Guilherme, toplamda 1260 dakika sahada kalmıştı.
Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 26 Ocak Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 14:53
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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