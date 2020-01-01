İttifak Holding Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
İttifak Holding Konyaspor teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılacakları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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