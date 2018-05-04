Atiker Konyaspor'da kurtuluş reçetesi
Karabük’le karşılaşacak ligde kalma mücadelesi veren Konya’da Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, “Karabük’ü yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla Göztepe’yle final yapalım” dedi.
'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
Karabük maçı sonrasında Göztepe maçını 'kurtuluş' olarak nitelendiren Baydar, "Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor'u yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla Göztepe ile final yapalım" diye konuştu.
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