Atiker Konyaspor'da kurtuluş reçetesi

Karabük’le karşılaşacak ligde kalma mücadelesi veren Konya’da Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, “Karabük’ü yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla Göztepe’yle final yapalım” dedi.

Ligde düşmeme mücadelesi veren Konya'da Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, deplasmandaki Karabük maçında rehavete girmeyeceklerini söyledi. Baydar, "Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Geriye dönüp baktığımızda Karabük'ün önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Kendi açımızdan final gibi bir maça çıkacağız" dedi



'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Karabük maçı sonrasında Göztepe maçını 'kurtuluş' olarak nitelendiren Baydar, "Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor'u yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla Göztepe ile final yapalım" diye konuştu.