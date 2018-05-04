Atiker Konyaspor'da kurtuluş reçetesi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da kurtuluş reçetesi

    Atiker Konyaspor'da kurtuluş reçetesi

    Karabük’le karşılaşacak ligde kalma mücadelesi veren ’da Başkan Yardımcısı , “Karabük’ü yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla ’yle final yapalım” dedi.

    Ligde düşmeme mücadelesi veren Konya'da Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, deplasmandaki Karabük maçında rehavete girmeyeceklerini söyledi. Baydar, "Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Geriye dönüp baktığımızda Karabük'ün önemli takımlardan puan aldığını görüyoruz. Kendi açımızdan final gibi bir maça çıkacağız" dedi

    'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
    Karabük maçı sonrasında Göztepe maçını 'kurtuluş' olarak nitelendiren Baydar, "Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Karabükspor'u yenelim sonra da 42 bin taraftarımızla Göztepe ile final yapalım" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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