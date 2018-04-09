Konya'dan 5 gollü diriliş – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Konya'dan 5 gollü diriliş

    Konya'dan 5 gollü diriliş

    Yeşil-beyazlılar, muhteşem oyununu Skubic, Mehdi, Eto’o (2) ve ’in golleri ile süsleyip şov yaptı. Samuel Eto’o futboluyla yıldızlaştı

    'de Atiker , sahasında Demir Grup 'u 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak ligde kalma ümitlerini artırdı. Sivasspor ise Avrupa kupalarına katılma hedefinde yara aldı. Taraftarının coşkulu desteğini arkasına alarak oynayan Konyaspor, 15'te öne geçti. Eto'o'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tolgahan ancak çelebildi. Skubic dönen topu tamamladı: 1-0. 59'da Mehdi ceza yayı önünden topu doksana astı: 2-0.

    TOLGAHAN KIZARDI
    65'te ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Sivas kalecisi Tolgahan kırmızı kart gördü. 68'de Eto'o frikikten topu barajın arasında geçirip Rochet'yi avladı: 3-0. Kamerunlu yıldız, 74'te farkı dörde çıkardı: 4-0. 86'da sahneye çıkan perdeyi kapattı: 5-0.

    YALÇIN: İHTİYACIMIZ VARDI
    ATİKER Konyaspor'un hocası , böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İyi hazırlandık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Şu anda pozisyonumuzla ligin altındayız. Sadece puan durumumuzu eşitledik. Kalan 6 haftada bundan daha iyi mücadele eden bir Konyaspor'un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz" diye konuştu.

    AYBABA: BİZE YAKIŞMADI
    Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu skor bize yakışmadı. Kırılma anlarını doğru değerlendiremedik. Sivas bu haliyle bile 'yı hak etmiş gibi" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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