Konya'dan 5 gollü diriliş
Yeşil-beyazlılar, muhteşem oyununu Skubic, Mehdi, Eto’o (2) ve Volkan Şen’in golleri ile süsleyip şov yaptı. Samuel Eto’o futboluyla yıldızlaştı
TOLGAHAN KIZARDI
65'te ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Sivas kalecisi Tolgahan kırmızı kart gördü. 68'de Eto'o frikikten topu barajın arasında geçirip Rochet'yi avladı: 3-0. Kamerunlu yıldız, 74'te farkı dörde çıkardı: 4-0. 86'da sahneye çıkan Volkan Şen perdeyi kapattı: 5-0.
YALÇIN: İHTİYACIMIZ VARDI
ATİKER Konyaspor'un hocası Sergen Yalçın, böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İyi hazırlandık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Şu anda pozisyonumuzla ligin altındayız. Sadece puan durumumuzu eşitledik. Kalan 6 haftada bundan daha iyi mücadele eden bir Konyaspor'un ligi hak ettiği yerde bitirmesini istiyoruz" diye konuştu.
AYBABA: BİZE YAKIŞMADI
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu skor bize yakışmadı. Kırılma anlarını doğru değerlendiremedik. Sivas bu haliyle bile UEFA'yı hak etmiş gibi" dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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