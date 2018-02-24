Akigo evinde kral – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Akigo evinde kral

    Akigo evinde kral

    Eto’o’lu, Jahovic’li Konya’yı Seleznov (2) ve Serginho’nun golleriyle yıkan Akhisarspor yeni evinde 3’te 3 yaptı. Konyaspor düşme potasına girdi

    AKİGOLAR, yeni mabedinde kimseye göz açtırmıyor... , seyircisi önünde ağırladığı 'u ateşe attı: 3-0. Seleznov (2) ve Serginho'nun golleriyle yıldızlar topluluğu rakibini sürklase eden Akigolar, son haftaların başarılı ismi Serkan Kırıntılı'yı 3 kez geçmeyi başardı. 15. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Seleznov golperdesini açtı. Seleznov, ikinci yarıda bu kez Muğdat'ın pasında çaprazdan farkı ikiye çıkardı. 79'da oyuna giren Serginho, 88'de skoru belirledi.

    AKİGOLAR, yeni mabedinde kimseye göz açtırmıyor... Teleset Mobilya Akhisar, seyircisi önünde ağırladığı Atiker Konyaspor'u ateşe attı: 3-0. Seleznov (2) ve Serginho'nun golleriyle yıldızlar topluluğu rakibini sürklase eden Akigolar, son haftaların başarılı ismi Serkan Kırıntılı'yı 3 kez geçmeyi başardı.
    15. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Seleznov gol perdesini açtı. Seleznov, ikinci yarıda bu kez Muğdat'ın pasında çaprazdan farkı ikiye çıkardı.
    79'da oyuna giren Serginho, 88'de skoru belirledi

    Zorlu haftalara giriyoruz
    Takımının inanılmaz mücadele ettiğini belirten Okan Buruk, "Net bir galibiyet aldık. Zorlu haftalar başlıyor. Kupada final neden olmasın" diye konuştu.

    Bu geceden ders çıkaracağız
    Büyük maçlar sonrası konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Mehmet Özdilek, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. Bu geceden bir ders çıkaracağız" dedi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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