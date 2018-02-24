Akigo evinde kral
Eto’o’lu, Jahovic’li Konya’yı Seleznov (2) ve Serginho’nun golleriyle yıkan Akhisarspor yeni evinde 3’te 3 yaptı. Konyaspor düşme potasına girdi
AKİGOLAR, yeni mabedinde kimseye göz açtırmıyor... Teleset Mobilya Akhisar, seyircisi önünde ağırladığı Atiker Konyaspor'u ateşe attı: 3-0. Seleznov (2) ve Serginho'nun golleriyle yıldızlar topluluğu rakibini sürklase eden Akigolar, son haftaların başarılı ismi Serkan Kırıntılı'yı 3 kez geçmeyi başardı. 15. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Seleznov golperdesini açtı. Seleznov, ikinci yarıda bu kez Muğdat'ın pasında çaprazdan farkı ikiye çıkardı. 79'da oyuna giren Serginho, 88'de skoru belirledi.
AKİGOLAR, yeni mabedinde kimseye göz açtırmıyor... Teleset Mobilya Akhisar, seyircisi önünde ağırladığı Atiker Konyaspor'u ateşe attı: 3-0. Seleznov (2) ve Serginho'nun golleriyle yıldızlar topluluğu rakibini sürklase eden Akigolar, son haftaların başarılı ismi Serkan Kırıntılı'yı 3 kez geçmeyi başardı.
15. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Seleznov gol perdesini açtı. Seleznov, ikinci yarıda bu kez Muğdat'ın pasında çaprazdan farkı ikiye çıkardı.
79'da oyuna giren Serginho, 88'de skoru belirledi
Zorlu haftalara giriyoruz
Takımının inanılmaz mücadele ettiğini belirten Okan Buruk, "Net bir galibiyet aldık. Zorlu haftalar başlıyor. Kupada final neden olmasın" diye konuştu.
Bu geceden ders çıkaracağız
Büyük maçlar sonrası konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Mehmet Özdilek, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. Bu geceden bir ders çıkaracağız" dedi.
AKİGOLAR, yeni mabedinde kimseye göz açtırmıyor... Teleset Mobilya Akhisar, seyircisi önünde ağırladığı Atiker Konyaspor'u ateşe attı: 3-0. Seleznov (2) ve Serginho'nun golleriyle yıldızlar topluluğu rakibini sürklase eden Akigolar, son haftaların başarılı ismi Serkan Kırıntılı'yı 3 kez geçmeyi başardı.
15. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Seleznov gol perdesini açtı. Seleznov, ikinci yarıda bu kez Muğdat'ın pasında çaprazdan farkı ikiye çıkardı.
79'da oyuna giren Serginho, 88'de skoru belirledi
Zorlu haftalara giriyoruz
Takımının inanılmaz mücadele ettiğini belirten Okan Buruk, "Net bir galibiyet aldık. Zorlu haftalar başlıyor. Kupada final neden olmasın" diye konuştu.
Bu geceden ders çıkaracağız
Büyük maçlar sonrası konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirten Mehmet Özdilek, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet. Bu geceden bir ders çıkaracağız" dedi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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