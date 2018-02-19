Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, Beşiktaş maçında aleyhlerine verilen kararların fotoğrafları yer aldı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafla Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına gönderme yapıldı.
Konya'da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yaratmıştı. Özellikle Beşiktaş cephesinden maçın hakem dörtlüsüne büyük tepki vardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maç sonu hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterirken Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yapıldı.
'Günaydın Atiker Konyaspor' ailesi mesajıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş mücadelesinde Konyaspor aleyhine verilen kararların fotoğrafları da yer aldı.
İşte o paylaşım:
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:18
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 22
Yorum
Dost Kadıköy korkusu şimdiden başladı.
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Hasan Ali cezalı
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası FB için hayırlı olmuş. Para veren olursa, satılabilir. FB satılmak istendiğinde alıcı bulmayan oyuncuları transfer etmemeli.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 3
Yorum
austin zaten noramli bu şimdiden ifadesi yanlış.2-3 yıl izleyip transfer edenler var.2-3 sezon yapılanmadan heryıl böyle hüsran olur.
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