Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafla Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına gönderme yapıldı.



Konya'da oynanan ve 1-1 berabere biten maçın ardından hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar tartışma yaratmıştı. Özellikle Beşiktaş cephesinden maçın hakem dörtlüsüne büyük tepki vardı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maç sonu hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterirken Atiker Konyaspor'un resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yapıldı.



'Günaydın Atiker Konyaspor' ailesi mesajıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş mücadelesinde Konyaspor aleyhine verilen kararların fotoğrafları da yer aldı.



İşte o paylaşım:



