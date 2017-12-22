Filistinli Muhammed, Konyaspor'un maçını izleyecek
Konyaspor Kulübü, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ağırlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muhammed et-Tavil'in Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçına davet edildiği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay'ın girişimleri sonucu psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirildi. Muhammed et-Tavil yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız Süper Lig mücadelesinde kulübümüzün 'özel misafiri' olacak. Başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimizin davetlisi olarak Konya'ya gelecek heyette Muhammed et-Tavil'in, annesi, babası ve ağabeyi de yer alacak."
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:02
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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