Konya’da deprem

SÜPER Lig'de ateş hattında bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Portekiz'de Guimaraes ile berabere kalıp grubu 3. sırada bitirerek kupaya veda eden A.Konya'da yönetim çatırdıyor. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından camiadan tepkiler yükselirken, yönetimden iki istifa birden geldi. Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladılar. Bu gelişmeler üzerine Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz'ın da kısa zamanda kongre kararı vereceği öğrenildi.