Konyaspor’da 7 aday

Atiker Konyaspor'da Kayserispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın görevden alınmasıyla sıcak saatler yaşanıyor. Kısa sürede yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen yeşil-beyazlılarda adı geçenler arasında ilk sıralarda Ertuğrul Sağlam, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu'nun olduğu öğrenildi. Diğer adaylar arasında ise, Robert Prosinecki, Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Ersun Yanal'ın da bulunduğu belirtildi.