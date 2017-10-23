Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu

Atiker Konyaspor'da bugün ligde deplasmanda oynanan ve mağlubiyetle sona eren Kayserispor maçından sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Atiker Konyaspor yönetimi üst üste alınan kötü sonuçlar sonucunda takımın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırma kararı aldı.



Mustafa Reşit Akçay'ın yerine gelecek isim belli oluyor.

EN BÜYÜK ADAY HAMZA HAMZAOĞLU!



Atiker Konyaspor yönetiminin kafasındaki ilk isim, daha önce Galatasaray ve Bursaspor gibi önemli kulüpleri çalıştıran Hamza Hamzaoğlu.



Konya ekibi önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.