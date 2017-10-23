Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor, yeni hocasını buldu.
Atiker Konyaspor'da bugün ligde deplasmanda oynanan ve mağlubiyetle sona eren Kayserispor maçından sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Atiker Konyaspor yönetimi üst üste alınan kötü sonuçlar sonucunda takımın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırma kararı aldı.
Mustafa Reşit Akçay'ın yerine gelecek isim belli oluyor.
EN BÜYÜK ADAY HAMZA HAMZAOĞLU!
Atiker Konyaspor yönetiminin kafasındaki ilk isim, daha önce Galatasaray ve Bursaspor gibi önemli kulüpleri çalıştıran Hamza Hamzaoğlu.
Konya ekibi önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:35
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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