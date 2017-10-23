 Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu

    Konyaspor'da sıcak gelişme! Yeni hocasını buldu

    Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör 'la yollarını ayıran , yeni hocasını buldu.

    'da bugün ligde deplasmanda oynanan ve mağlubiyetle sona eren Kayserispor maçından sonra sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Atiker Konyaspor yönetimi üst üste alınan kötü sonuçlar sonucunda takımın teknik direktörü ile yolları ayırma kararı aldı.

    Mustafa Reşit Akçay'ın yerine gelecek isim belli oluyor.

    EN BÜYÜK ADAY HAMZA HAMZAOĞLU!

    Atiker Konyaspor yönetiminin kafasındaki ilk isim, daha önce Galatasaray ve Bursaspor gibi önemli kulüpleri çalıştıran .

    Konya ekibi önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:35
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