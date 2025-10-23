CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dzeko UEFA Konferans Ligi'nde tarihe geçti

Dzeko UEFA Konferans Ligi'nde tarihe geçti

Fiorentına’nın golcüsü Edin Dzeko, Rapid Wien karşısında attığı golle UEFA Konferans Ligi tarihine geçti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 23:27
Dzeko UEFA Konferans Ligi’nde tarihe geçti

Bosna Hersekli futbolcu, 39 yaşında kaydettiği golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. 39 yaşından 213 gün alan ve 40'a merdiven dayayan Fenerbahçe'nln eski golcüsü kırılması güç bir rekora imza attı. Kariyerinde Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya 2 yıllık imza atmıştı.

