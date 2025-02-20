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Haberler Konferans Ligi Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Shamrock Rovers ile Molde karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-0 kazanan İrlanda ekibi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Her iki takım da son 16 turuna kalmak isterken, rövanş maçını kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalarını sürdürürken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki, Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 15:04
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Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Shamrock Rovers-Molde maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Shamrock Rovers ile Molde karşı karşıya gelecek. İlk maçta Norveç temsilcisini 1-0 mağlup eden İrlanda ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Shamrock Rovers-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHAMROCK ROVERS-MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Shamrock Rovers-Molde maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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