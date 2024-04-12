Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finaldeki ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup olarak tur şansını rövanş maçına bıraktı. Olympiakos - Fenerbahçe maçı, Yunan basınında da geniş yer tuttu! İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin golleriyse 68. dakikada Tadic (p) ve 74. dakikada İrfan Can'dan geldi.
Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 5 golün atıldığı mücadele, Yunanistan basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
SPORTDAY.GR
Farklı duygular yaşandı şimdi ise akıllar Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçında
Olympiakos, Karaiskakis'te başladıkları işi İstanbul'daki rövanş maçında tamamlamak için mücadele edecek.
H KATHIMERINI
Olympiakos, Fenerbahçe karşısında avantaj elde etti
3 gol farkla öne geçen Olympiakos, deplasmanda Fenerbahce'yi 3-2 yenerek Konferans Ligi'nde yarı finale yükselme yolunda ilk adımı attı.
GAZETTA.GR
Olympiakos takımı, ilk yarıda 'resim', ikinci yarıda ise 'hata' yaptı
Yaklaşık 60 dakika boyunca Olympiakos, devamında Fener'le Türkiye'de ne yapılmaması gerektiğini gösteren rüya gibi bir gecenin kollarındaydı. Dimitris Tomaras yazıyor.
TA NEA
Fortounis 94. golünü atarak tarihe geçti
Kostas Fortounis, Fenerbahçe karşısında Olympiakos formasıyla 94 gole ulaştı ve kulüp tarihine geçti.
TO BHMA
Olympiakos – Fenerbahce 3-2: Efsanevi performans ve Olympiakos avantajlı hale geldi
Rüya gibi bir performans sergileyen Olympiakos, deplasmanda Fenerbahce'yi 3-2 mağlup ederek Konferans Ligi yarı finaline çıkma yolunda avantajlı duruma geçti.
PROTO THEMA
Olympiakos İstanbul'daki maç öncesi stresli. Önce 3-0 öne geçti ve Fener'i Pire'de 3-2 mağlup etti
Olympiakos 57. dakikada 3-0'a ulaştı ancak 6 dakikada 2 gol yedi ve Konferans Ligi rövanş maçı öncesi strese girdi.
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