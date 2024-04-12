Haberler Konferans Ligi Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finaldeki ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup olarak tur şansını rövanş maçına bıraktı. Olympiakos - Fenerbahçe maçı, Yunan basınında da geniş yer tuttu! İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 10:44
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Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak tur umudunu İstanbul'da oynanacak rövanş maçına taşıdı.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fortounis, 32. dakikada Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho kaydetti.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Fenerbahçe'nin golleriyse 68. dakikada Tadic (p) ve 74. dakikada İrfan Can'dan geldi.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 5 golün atıldığı mücadele, Yunanistan basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

SPORTDAY.GR

Farklı duygular yaşandı şimdi ise akıllar Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçında

Olympiakos, Karaiskakis'te başladıkları işi İstanbul'daki rövanş maçında tamamlamak için mücadele edecek.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

H KATHIMERINI

Olympiakos, Fenerbahçe karşısında avantaj elde etti

3 gol farkla öne geçen Olympiakos, deplasmanda Fenerbahce'yi 3-2 yenerek Konferans Ligi'nde yarı finale yükselme yolunda ilk adımı attı.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

GAZETTA.GR

Olympiakos takımı, ilk yarıda 'resim', ikinci yarıda ise 'hata' yaptı

Yaklaşık 60 dakika boyunca Olympiakos, devamında Fener'le Türkiye'de ne yapılmaması gerektiğini gösteren rüya gibi bir gecenin kollarındaydı. Dimitris Tomaras yazıyor.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

TA NEA

Fortounis 94. golünü atarak tarihe geçti

Kostas Fortounis, Fenerbahçe karşısında Olympiakos formasıyla 94 gole ulaştı ve kulüp tarihine geçti.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

TO BHMA

Olympiakos – Fenerbahce 3-2: Efsanevi performans ve Olympiakos avantajlı hale geldi

Rüya gibi bir performans sergileyen Olympiakos, deplasmanda Fenerbahce'yi 3-2 mağlup ederek Konferans Ligi yarı finaline çıkma yolunda avantajlı duruma geçti.

Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

PROTO THEMA

Olympiakos İstanbul'daki maç öncesi stresli. Önce 3-0 öne geçti ve Fener'i Pire'de 3-2 mağlup etti

Olympiakos 57. dakikada 3-0'a ulaştı ancak 6 dakikada 2 gol yedi ve Konferans Ligi rövanş maçı öncesi strese girdi.

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