Yunan basını Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle gördü! "Olympiakos strese girdi"

Fenerbahçe'nin golleriyse 68. dakikada Tadic (p) ve 74. dakikada İrfan Can'dan geldi.

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 5 golün atıldığı mücadele, Yunanistan basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...