Club Brugge - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Club Brugge ile PAOK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - PAOK maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.