Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sturm Graz - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sturm Graz ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STURM GRAZ - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Lille maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.