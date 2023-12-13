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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, 14 Aralık Perşembe günü yaşanacak. İşte son hafta karşılaşmaları...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:39
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta, 14 Aralık Perşembe günü 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka)

20.45 Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

23.00 Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika)

23.00 Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

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