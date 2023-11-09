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Kjetil Knutsen'den flaş sözler! "Sesi pek hissetmedik"

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, “Beşiktaş ilk yarı baskılı oynadı. Sonra 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2-0 oldu. Beşiktaş iyi bir takım. Sonuçtan memnunuz” ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:32
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Kjetil Knutsen'den flaş sözler! "Sesi pek hissetmedik"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Bodo/Glimt, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Knutsen, "2-1 kazandık. Beşiktaş ilk yarı baskılı oynadı. Sonra 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2-0 oldu. Beşiktaş iyi bir takım. Sonuçtan memnunuz" diye konuştu.

"HEP KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Knutsen, takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Beşiktaş iyi bir takım. Kendimize göre planımız ve taktiklerimiz var. Bu taktiklerle başarılı olmaya çalışıyoruz. Biz tüm oyunculara şans veriyoruz. Tüm oyuncular elinden geleni yapıyor. Hep kazanmak için oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kjetil Knutsen, futbolcuları taşıyan otobüsün karşılaşma için Beşiktaş Stadyumu'na geç kalmalarıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Geç kalma konusunda yorum yapamayacağım. Oyuncular maça az süre kala stada gelebildiler. Beşiktaş ve Bodo/Glimt takımları arasında karşılıklı fair-play göreceğiz. Onlar da Bodo'ya geldiklerinde biz elimizden geleni yapacağız. Takımın neden geç kaldığını bilmiyorum."

Knutsen stadyumdaki atmosferle ilgili ise, "Sesi pek hissetmedik. Yaklaşık 300 kişilik taraftarımızın yeterince sesleri çıktı" diyerek sözlerini tamamladı.

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