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Fenerbahçe maçı EXXEN CANLI İZLE | Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 2. hafta maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı lacivertli ekip kazanarak iyi performansını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder maçta süre alamayacak. Sascha Stegemann, kritik maçta süre alamayacak. Maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Özellikle maçın yayın saati, kanalı, İsmail Kartal'ın sahaya süreceği muhtemel 11 ve maçın hakemi araştırılıyor. Arama motorlarında yapılan sorgularda, "Fenerbahçe maçı saat kaçta? Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? FB maçı canlı nasıl izlenir?, Fener maçı ne zaman?, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" gibi ifadeler yer alıyor. Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:12 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:14
Fenerbahçe maçı EXXEN CANLI İZLE | Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Spartak Trnava ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kastrna, Kosa, Djuric, Breznik, Prochazka, Zeljkovic, Daniel, Bernat, Ofori, Ristovski

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

FENERBAHÇE'NİN SPARTAK TRNAVA MAÇI KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin Slovakya kafilesinde şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA BU SEZON GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi. Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

GOL ORTALAMASI 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı. Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

SON 19 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

SASCHA STEGEMANN DÜDÜK ÇALACAK

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Chris Günsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Zorlu mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da da Christian Dingert oturacak.

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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