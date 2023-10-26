Aberdeen - Paok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aberdeen - Paok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Aberdeen ile Paok karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Aberdeen - Paok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ABERDEEN - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aberdeen - Paok maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.