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Gent Teknik Direktörü Vanhaezebrouck: Sıra dışı bir gece!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisi Gent deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte teknik adamın sözleri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 00:15
Gent Teknik Direktörü Vanhaezebrouck: Sıra dışı bir gece!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Belçika temsilcisi Gent deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada attığı 3 golle takımının turu geçmesinde başrolü oynayan Gift Emmanuel Orban hakkında konuşan Hein Vanhaezebrouck, "Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerim boyunca görmedim. Dün de Haaland'ı gördük. Orban da 3 golü 5 dakikada attı. Goller hızlı geldi. Sıra dışı bir durumdu. Ben kariyerimde hiç böyle bir şey görmemiştim. 3 gol için de forvet golü diyebilirim. İkinci gol, denge golüydü. Önce topu kaybetti, sonra kazandı. Bence hiçbir kaleci bu golü çıkaramazdı. Fantastik bir şut attı" ifadelerini kullandı.

"SIRA DIŞI BİR GECE"

Sıra dışı bir gece yaşandığını belirten Vanhaezebrouck, "Çok tarihsel akşamlarım oldu. Bu da çok önemlilerinden biriydi. 4-1 çok iyi bir skor. Bir oyuncunuz, 3 golü 5 dakikada atıyorsa, takımınız da 4 golü 10 dakikada atıyorsa bu sıra dışı bir gecedir. Oyunun başında 10-15 dakikasında kontrolümüz yoktu. Baskı yaptılar, golü bulamadılar. Biz güven kazandık. Rakip mental olarak düşüşe geçti. Bu onların iyi takım olmadığını göstermiyor. Gol atabilirlerdi. Oldukça realist bir hocayım. Mutluyum, çeyrek finale kaldık. Takımımla gurur duyuyorum. Bundan sonra hangi takımın geleceğini göreceğiz" dedi.

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