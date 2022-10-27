Sivasspor 3-0 Cluj (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu, 5. hafta karşılaşmasında Rumen ekibi Cluj ile sahasında kozlarını paylaştı.
Temsilcimizde ilk gol 22. dakikada Yatabare'nin ayağından geldi.
İlk yarı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Ardından ikinci yarıda dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Gradel çıktı. Gradel takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.
Maçın 73. dakikasında tecrübeli golcü Yatabare kendisinin 2. takımının 3. golünü atan isim oldu.
Bu sonuçla beraber Sivasspor grubundan çıkmayı garantiledi.
Yiğidolar gelecek maç Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.
Sivasspor bu sonuçla beraber grubunda son maçlar öncesi 10 puanla lider durumda bulunuyor.