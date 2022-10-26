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Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı CFR Cluj maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 18:59
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı CFR Cluj maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Antrenmanın bir bölümünü başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.
Sivasspor ile CFR Cluj yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi görev yapacak.

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