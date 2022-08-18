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Başakşehir - Antwerp maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Antwerp'i konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruplarına kalabilmek için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:40
Başakşehir - Antwerp maçı CANLI İZLE

Başakşehir UEFA Konferans Ligi gruplarına kalabilmek için Fatih Terim Stadyumu'nda Antwerp'i ağırlıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Munir, Okaka.

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp


EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA BEŞİNCİ SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti.

SAHASINDA 21. MAÇ

İstanbul ekibi, Antwerp mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 21. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 20 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 20 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Stefano Okaka, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

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