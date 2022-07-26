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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya Konferans Ligi'nde görev!

Son dakika spor haberleri... UEFA, FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdulkadir Bitigen'e, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakalarında görev verdi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 15:58
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya Konferans Ligi'nde görev!

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek. Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında düdük çalacak. İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.


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