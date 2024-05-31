Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 31 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 31 MAYIS | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyacı olan onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 31 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:10
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