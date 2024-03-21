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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir? | Bahar Öztan kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaşlansa da yıllara meydan okuyan aktristlerden olan Bahar Öztan aslen İskenderunlu'dur. Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başlayan Bahar Öztan'ın hayatına dair detayları ve Bahar Öztan kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtlarıı sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 23:24
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan kimdir? | Bahar Öztan kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

1962 doğumlu olan Bahar Öztan Yeşilçam'ın güzelleri arasında yıllardır adını duyduğumuz yetenekli aktrisler listesinde yer alıyor. 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başlamıştır. Peki, Bahar Öztan kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

BAHAR ÖZTAN HAYATI

11 Ağustos 1962 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Elidor Reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.

Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür.

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