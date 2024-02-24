Haberler Kimdir Survivor Batuhan kaç yaşında, mesleği ne? Batuhan Karacakaya kimdir, nereli? SURVIVOR ALL STAR 2024

Survivor Batuhan kaç yaşında, mesleği ne? Batuhan Karacakaya kimdir, nereli? SURVIVOR ALL STAR 2024

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Batuhan Karacakaya, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2024 yarışmasında mavi takıma dahil olan Batuhan Karacakaya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 22:20
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Survivor Batuhan kaç yaşında, mesleği ne? Batuhan Karacakaya kimdir, nereli? SURVIVOR ALL STAR 2024

Survivor 2024 All Star'ın mavi takım kadrosuna bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Batuhan Karacakaya katıldı. Bu sezon Survivor kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Setlere adım attığında henüz 11 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Aşk- Memnu dizisinde Bülent rolü ile ünlendikten sonra sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı. Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 kg'dır.

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