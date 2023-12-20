SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? | Sedad Hakkı Eldem neden Doodle oldu?

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? | Google'ın özel günler için hazırladığı Doodle, 21 Aralık Çarşamba günü Sedad Hakkı Eldem'i konuk etti. Türkiye'nin en sık kullanılan arama motoru Google'ın 'Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü dolayısıyla hazırladığı grafik vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken 'Sedad Hakkı Eldem kimdir?' sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte detaylar...

SEDAD HAKKI ELDEM HAYATI

20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğan Sedad Hakkı Eldem, 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından birisi olarak tarihe adını yazdırmıştır. Eldem'in büyük dedesi son Osmanlı aristokrat ailesinin soyundan gelen Sadrazam İbrahim Edhem Paşa iken babası Diplomat İsmail Hakkı Eldem, ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey ise büyük dayısıdır.

Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olan Sedad Hakkı Eldem'in babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü.

1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul'da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti. 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

SEDAD HAKKI ELDEM'İN ESERLERİNDEN BAZILARI

1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi👇

1934-1937: Yalova Termal Oteli👇

1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü👇

1944: Emin Onat'la Wsi👇

1948: Maçka'da Şark Kahvesi👇

1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası👇

1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri

Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı,

1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi

1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı

1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi

1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

SEDAD HAKKI ELDEM KİTAPLARI