JON FOSSE KİMDİR? Jon Fosse kimdir? Kaç yaşında? Yaşamı ve eserleri...

JON FOSSE KİMDİR? | 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Norveç'li Jon Fosse'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki 2023 Nobel Ödülü'nün sahibi olan Jon Fosse kimdir, kaç yaşında? Jon Fosse'nin eserleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

JON FOSSE KİMDİR? | Jon Fosse, 29 Eylül 1959 Norveç'in Haugesund kentinde doğdu. Yedi yaşındayken geçirdiği ciddi bir kaza sonucu ölümden döndü ve bu kaza onun yetişkinlik dönemindeki yazılarını önemli ölçüde etkiledi. Bergen Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat okudu, daha sonra edebiyat kariyerine başladı. Norveç dilinin iki yazılı standardından biri olan Nynorsk formunda yazdı. Fosse roman, kısa öykü, şiir, çocuk kitabı, deneme ve tiyatro oyunu türünde eserler vermiştir. Eserleri kırktan fazla dile çevrilmiştir.

Fosse, 2003 yılında Fransa'nın Ordre ulusal du Mérite nişanına layık görüldü. Daha sonraThe Daily Telegraph'ın hazırladığı Yaşayan 100 Dahi listesinde 83. sırada yer aldı. 2011 yılından bu yana Fosse, Norveç devletine ait olan ve Oslo'da bulunan Kraliyet Sarayı'na bağlı Grotten binasında kalmakla ödüllendirilmiştir. Grotten'in daimi ikametgah olarak kullanılması, Norveç sanat ve kültürüne katkılarından dolayı Norveç Kralı tarafından özel olarak verilen bir onurdur. Fosse, roman yazarlığının yanı sıra çevirmen olarak da çalışmaktadır.

ESERLERİ

Üçleme, roman

Melankoli, roman

Sabahtan Akşama, roman

ÖDÜLLERİ

Fosse, Andvake, Olavs draumar, ve Kveldsvævd üçlemesiyle 2015 yılında İskandinav Konseyi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Nisan 2022'de Damion Searls tarafından İngilizceye çevrilen A New Name: Septology VI-VII adlı romanı Uluslararası Booker Ödülü'ne aday gösterildi. Kitap, kurgu dalında 2023 Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nün finalisti oldu.

5 Ekim 2023'te Fosse, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.